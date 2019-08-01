رفع عدد المشاركين في مونديال السيدات إلى 32 منتخباً

المصدر: أ ف ب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأربعاء رفع عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم للسيدات من 24 إلى 32 منتخبا، بدءا من النسخة المقبلة في 2023 بهدف "تعزيز تطوير كرة القدم النسائية".

وقال رئيس فيفا السويسري جاني انفانتينو: "أظهر النجاح المذهل لكأس العالم هذه السنة بوضوح أن الوقت قد حان لمواصلة هذا الزخم واتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز كرة القدم النسائية".

ووافق مجلس فيفا بالاجماع وعن بُعد على اقتراح رفع عدد المنتخبات بعدما كان من المقرر أن يصدر قراره في اجتماعه المقبل في 23 و24 أكتوبر في شنغهاي.

وكان إنفانتينو اقترح في الخامس من يوليو الجاري، قبل يومين من المباراة النهائية للنسخة الأخيرة من مونديال السيدات في فرنسا، خطة من خمس نقاط لدعم توسيع كرة القدم النسائية.

وكانت واحدة من تلك النقاط الخمس هي رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال السيدات من 24 الى 32 اعتبارا من 2023، على غرار ما تم القيام به في مونديال الرجال برفع العدد من 32 إلى 48 منتخبا اعتبارا من 2026.

وقال إنفانتينو وقتها "لا يجب هدر الوقت. لا شيء مستحيلا. إذا نظرنا للنجاح الذي حققه هذا المونديال (الحالي)، يجب أن نرى (نهائيات) أكبر".

ويتنافس تسعة مرشحين على استضافة كأس العالم 2023 هي أستراليا، البرازيل، الأرجنتين، بوليفيا، كولومبيا، اليابان، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية (مع احتمال تنظيم مشترك مع كوريا الشمالية) ونيوزيلندا.