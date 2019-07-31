محمد صلاح يزين قائمة المرشحين لأفضل لاعب

المصدر: البيان الإلكتروني

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم وزميليه في الفريق المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019.

كما وقع الاختيار على الأمريكية ميجان رابينوي ضمن قائمة المرشحات للفوز بجائزة أفضل لاعبة في استفتاء "الأفضل" الذي يجريه الفيفا سنويا.

ولعب فان دايك وصلاح وماني دورا بارزا في فوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا وإنهاء الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي المتوج باللقب.

وخلت قائمة المرشحين من الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد والفائز بالجائزة في العام الماضي.

وإلى جانب ثلاثي ليفربول، ضمت القائمة كلا من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي والأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني وإيدن هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي سابقا وريال مدريد الإسباني حاليا والفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان والإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام والهولندي ماتياس دي ليخت لاعب أياكس الهولندي سابقا ويوفنتوس الإيطالي حاليا ومواطنه فرانكي دي يونج لاعب برشلونة الإسباني.