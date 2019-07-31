بلماضي ينافس غوارديولا وكلوب على جائزة الأفضل

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب للرجال في العالم، عن العام الجاري 2019.

مدرب عربي وحيد جاء في القائمة التي ضمت أسماء كبرى في عالم التدريب، هو المدرب الجزائري جمال بلماضي الفائز برفقة منتخب بلاده بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة، سيكون من بين المرشحين للفوز بالجائزة.

وسيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة خلال حفل سيتم إقامته في مدينة ميلانو الإيطالية يوم 23 سبتمبر المقبل.

وتم اختيار المدربين بناء على تقييمهم في الفترة من 16 يوليو 2018 حتى 19 يوليو 2019.

المرشحون لجائزة أفضل مدرب للرجال:

- جمال بلماضي

- ديدييه ديشامب

- مارسيلو جاياردو

- ريكاردو جاريكا

- بيب جوارديولا

- يورجن كلوب

- ماوريسيو بوتشيتينو

- فرناندو سانتوس

- إيريك تين هاج

- تيتي