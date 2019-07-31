أويارزابال بديلاً لساني في سيتي

المصدر: لندن - د ب أ

ذكرت تقارير صحفية أمس أن نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز يدرس كيفية تعويض الرحيل المحتمل لجناحه الألماني ليروي ساني.

ويحاول بايرن ميونخ الألماني بشتى الطرق ضم ساني وهو ما سيترك فراغا في مانشستر سيتي.

ولكن النادي الإنجليزي يسعى للتغلب على هذه المعضلة من خلال النجم الشاب ميكيل أويارزابال لاعب ريال سوسيداد الإسباني. ووفقاً لصحيفة «آس» الإسبانية فإن مانشستر سيتي أجرى محادثات مع سوسيداد بشأن أويارزابال في الفترة الأخيرة. ويتطلع سيتي لدفع نحو 75 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد أويارزابال مع سوسيداد.