تطور جديد في قضية اتهام نيمار بالاغتصاب

المصدر: البيان الإلكتروني

في تطور جديد بقضية اتهام نجم كرة القدم البرازيلي نيمار بالاغتصاب، ذكر تقرير إخباري مساء الاثنين أن الشرطة البرازيلية أغلقت التحقيقات في القضية.

وكشف موقع "جي1" الإخباري البرازيلي أن رئيسة فريق المحققين جوليانا لوبيز بوساكوس، قامت بتقييم الادعاءات الموجهة لنيمار (27 عاما) وقررت عدم التوصية بإخضاعه لمحاكمة.

وكانت عارضة أزياء برازيلية قد اتهمت نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، باغتصابها في فندق بالعاصمة الفرنسية باريس في 15 مايو، وادعت أنه كان مخمورا وأنه "استخدم العنف"، وهو ما نفاه نيمار.

ويفترض على هيئة الادعاء حسم القرار بشأن الإجراءات اللازمة خلال 15 يوما.

ويمكن لهيئة الادعاء، خلافا لتوصية الشرطة، توجيه الاتهامات لنيمار أو إعلان غلق القضية أو طلب إجراء مزيد من التحقيقات.