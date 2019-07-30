(فيديو) عناق وتسامح بين رونالدو وبيريز.. فهل يعود "الدون" للريال؟

تسامح كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس وفلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، وأظهرا قدرتهما على تجاوز المشكلات والخلافات السابقة، إذ احتضنا بعضهما بعضا خلال حفل تكريمي في العاصمة مدريد.

وعقب تتويج رونالدو بجائزة قدمتها صحيفة ماركا، قال: "أشكر الرئيس السابق بيريز".



وبعد الحفل توجه بيريز نحو رونالدو وعانقه بحرارة مع ابتسامة كبيرة على الشفاه تظهر انحسار الخلاف بين الطرفين، رغم أن اللاعب اعترف خلال نفس الحفل بأنه كان حزينا لمغادرة مدريد، بحسب "يورونيوز".

وتسلم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الاثنين، جائزة الأساطير التي تقدمها صحيفة ماركا الإسبانية لأفضل محترفي الرياضة في التاريخ.

وقالت ماركا إن اختيار رونالدو جاء بسبب إنجازاته الكبيرة في دوري أبطال أوروبا بتسجيل 127 هدفا بمشاركاته في المسابقة حتى الآن، وإحراز 451 هدفا مع ريال مدريد و88 هدفا دوليا مع منتخب البرتغال.

وأعرب رونالدو خلال الحفل عن فخره بجائزة الأساطير، مستذكرا بتأثر شديد، السنوات الرائعة التي قضاها بقميص "الميرينغي" وفوزه معه بأربعة ألقاب في دوري الأبطال، بالإضافة لبطولات أخرى كثيرة، وقال "الدون": "مدريد مدينة أثرت في كثيرا، ليس فقط على المستوى الرياضي، ولكن الشخصي أيضا، الريال النادي الأكثر تأثيرا في مسيرتي، لعبت 9 سنوات هنا، ولهذا فلدي حنين خاص للغاية لمدريد"، وفق "روسيا اليوم.