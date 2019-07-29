ليفربول يتعاقد مع أصغر لاعب بـ «البريمير ليغ»

المصدر: لندن - أ ف ب

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، أمس، عن تعاقده مع اللاعب الشاب هارفي إليوت «16 عاماً»، الذي أصبح العام الماضي أصغر لاعب يشارك في مباراة ضمن الدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريمير ليغ»، مع فريقه السابق فولهام، وكان اللاعب الدولي، محط اهتمام أندية عدة، مثل أرسنال ومانشستر سيتي، وريال مدريد وباريس سان جرمان، وأصبح إليوت في الرابع من مايو الماضي، أصغر لاعب يخوض مباراة ضمن الدوري الممتاز، بمشاركته في لقاء فريقه ضد ولفرهامبتون وهو في عمر 16 عاماً و30 يوماً.

وخلف إليوت لاعب فولهام السابق، ماثيو بريغز كأصغر مشارك في مباراة للدوري، علما بأن الأخير خاض مباراته الأولى في 13 مايو 2007، حين كان يبلغ 16 عاماً و68 يوماً.