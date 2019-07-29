أرسنال ونابولي يتنافسان على بيبي

المصدر: ليل - أ ف ب

يتنافس فريقا أرسنال الإنجليزي ونابولي الإيطالي على خدمات الدولي العاجي نيكولا بيبي، مهاجم ليل وصيف بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، والذي قد ينضم الأسبوع المقبل إلى صفوف أحدهما، بحسب ما أفاد مصدر قريب من الملف.

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه «تلقى النادي ثلاثة عروض مكتوبة بقيمة 80 مليون يورو واللاعب سيختار بين أرسنال أو نابولي» وأضاف المصدر أن «الناديين اقترحا راتباً صافياً بقيمة ثمانية ملايين يورو وأعتقد أن اللاعب قد اختار بالفعل.

بيبي يفضل اللعب مع أرسنال الذي سيخوض الدوري الأوروبي الموسم المقبل. لكن طموح خوض مسابقة دوري أبطال أوروبا مع نابولي والمدرب كارلو أنشيلوتي يمكن أن يحول وجهته إلى إيطاليا».