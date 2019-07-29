نيمار يغيب عن وديات سان جرمان

المصدر: باريس - ا ف ب

كشفت صحيفة «ليكيب» الرياضية الفرنسية أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لن يخوض أي مباراة ودية مع فريقه باريس سان جرمان قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الفرنسي لكرة القدم في 11 أغسطس.

وسيبقى نيمار العائد إلى التدريبات بعد تعافيه من إصابة في الكاحل، في معسكر النادي الباريسي في شينزن خلال جولته الآسيوية. وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار الذي لم يقم الألماني توماس توخل باختياره ضمن التشكيلة التي واجهت إنتر ميلان ودياً لن يخوض مباراة إف سي سيدني الأسترالي المقررة غداً في سوجو. ولن يخوض نيمار أيضاً مباراة كأس الأبطال الفرنسية ضد رين السبت المقبل.