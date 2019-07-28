نابولي يقسو على ليفربول بثلاثية

المصدر: أ ف ب

حقق نابولي وصيف بطل الدوري الايطالي لكرة القدم فوزاً كبيراً على ليفربول وصيف بطل الدوري الانكليزي 3-صفر الاحد في إدينبورغ الاسكتلندية في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد.

وضرب فريق المدرب كارلو أنشيلوتي بقوة في الشوط الأول وحسمه بثنائية للورنتسو إينسينيي (17) والبولندي أركاديوش ميليك (28)، قبل أن يضيف البديل الألماني أمين يونس الثالث مطلع الشوط الثاني (52).

وواصل ليفربول، بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا، خوض مبارياته الاعدادية في غياب البرازيليين روبرتو فيرمينو وأليسون بيكر المتوجين مع منتخب بلادهما بلقب كوبا أمريكا، والمصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه اللذين شاركا مع منتخبي بلاديهما في كأس الامم الإفريقية في مصر حيث خرج الأول من الدور ثمن النهائي على يد جنوب إفريقيا، وخسر الثاني النهائي أمام الجزائر.

وهي المباراة الاعدادية الرابعة لليفربول دون أن يحقق الفوز بعد خسارتين أمام بوروسيا دورتموند الالماني 2-3 واشبيلية الاسباني 1-2 وتعادل مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي 2-2 في جولته الامريكية.

ويخوض ليفربول مباراة ودية خامسة ضد ليون الفرنسي في جنيف في 31 يوليو الجاري قبل مباراة درع المجتمع ضد مانشستر سيتي بطل البريميرليغ في 4 اغسطس على ملعب ويمبلي.

ويلعب ليفربول وديا مع شالكه الألماني في 6 أغسطس قبل أن يبدأ مشواره في الدوري بمواجهة نوريتش سيتي في 9 منه، على أن يخوض مباراة الكأس السوبر الأوروبية ضد مواطنه تشلسي بطل مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في 14 من الشهر ذاته في اسطنبول.