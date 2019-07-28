بالفيديو.. بيل يصل الصين لإتمام عملية انتقاله إلى "جيانجسو"

المصدر: البيان الالكتروني

نشر موقع (Transfer News) فيديو لوصول الويلزي، غاريث بيل، إلى الصين، لإتمام انتقاله إلى جيانجسو الصيني قادما من ريال مدريد الإسباني، في صفقة وصفتها تقارير إعلامية بالخرافية.

وظهر في الفيديو، بيل وهو ينزل من الطائرة بصحبة مسؤولين صينيين، قبل التوجّه إلى مقر نادي جيانجسو.

وبحسب "روسيا اليوم"، فإن بيل سيتقاضى مع فريقه الجديد 1 مليون جنيه إسترليني أسبوعيا، ليصبح بذلك أول لاعب كرة قدم يتقاضى هذا المقدار من الراتب الأسبوعي.

وكان من المتوقع رحيل صاحب الـ 30 عاماً عن ريال مدريد هذا الصيف، بعد تراجع مستواه، وتصريح المدرب الفرنسي للفريق الملكي زين الدين زيدان، بأن الجناح الويلزي لا يدخل ضمن خططه للموسم المقبل.

وخاض بيل في الموسم الماضي 42 مباراة مع الريال في كافة المسابقات، وسجل 14 هدفا مع 6 تمريرات حاسمة.