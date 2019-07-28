فشل صفقة انتقال غاريث بيل إلى الصين

المصدر: د ب ا

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد أن صفقة انتقال النجم الويلزي غاريث بيل من ريال مدريد الإسباني إلى غيانغسو سونينغ الصيني قد باءت بالفشل.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" فإن مسؤولي ريال مدريد دخلوا في مفاوضات مع نظرائهم في غيانغسو سونينغ بهدف اتمام صفقة انتقال بيل إلى النادي الصيني بعقد لمدة ثلاثة أعوام.

ولكن يبدو أن الأطراف المعنية لم تنجح في التوصل لاتفاق بشأن الراتب الاسبوعي للجناح الويلزي والذي يبلغ مليون جنيه إسترليني.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ذكرت في وقت سابق أن اللاعب بات "قريبا للغاية" من الانتقال للدوري الصيني.

وكان الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قد أبدى رغبة في رحيل بيل عن الفريق، وقد استبعده من قائمة الفريق في المباراة الودية التي خسرها ريال أمام بايرن ميونخ الألماني 1 / 3.

وشارك بيل ضمن البدلاء في المباراة التالية التي انتهت بفوز ريال على أرسنال الإنجليزي بضربات الجزاء الترجيحية إثر التعادل 2 / 2، ضمن "بطولة الكأس الدولية للأبطال" الودية.

كذلك كان ضمن بدلاء ريال في المباراة الودية التي خسرها الفريق أمام أتلتيكو مدريد 3 / 7 مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينيتش)، لكنه شارك في آخر 30 دقيقة، فيما قد تشكل آخر مباراة له بقميص ريال.

وكان بيل قد انضم إلى ريال مدريد قادما من توتنهام الإنجليزي في عام 2013 في صفقة قياسية عالمية حينها، بلغت قيمتها 85 مليون جنيه إسترليني.