ليفربول يكشف موعد عودة محمد صلاح

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف نادي ليفربول الإنجليزي، موعد عودة النجم المصري محمد صلاح إلى المعسكر التدريبي للريدز بعد نهاية العطلة الرسمية.

وقال النادي ان محمد صلاح وفيرمينيو وبيكر سينضمون إلى معسكر ليفربول في إيفيان، شرقي فرنسا، غداً الاثنين.

وسيلحق الثلاثي ببقية الفريق في اليوم الأول لمعسكر الريدز، بعدما تم منحهم إجازة إضافية بسبب ارتباطاتهم الدولية هذا الصيف.

وكان أليسون وفيرمينو قد توجا مع البرازيل ببطولة كوبا أميركا، بينما شارك صلاح مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر، لكن الفريق خرج من دور الـ 16.

وسيفتتح الدوري الإنجليزي الممتاز موسمه الجديد بمواجهة ليفربول ونوريتش سيتي، مساء الجمعة 9 أغسطس المقبل، وستسبقه بـ5 أيام مواجهة الدرع الخيرية بين ليفربول ومانشستر سيتي.