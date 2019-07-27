جماهير الريال بعد كارثة السبعة: ارحل يا زيدان

المصدر: البيان الإلكتروني

طالب عدد من جماهير نادي ريال مدريد برحيل المدير الفني زين الدين زيدان في رد فعل عنيف على الهزيمة التاريخية من جاره أتلتيكو مدريد

وتلقى ريال مدريد خسارة فاضحة على يد أتلتيكو بنتيجة 3-7، في مباراة ببطولة كأس الأبطال الودية التحضيرية بالولايات المتحدة، مما مثل صدمة للجماهير قبل بداية الموسم الجديد.

وتركت الهزيمة الثقيلة مشجعي الفريق الملكي في حالة غضب شديد، حيث اقترنت بأداء سيئ سمح لأتلتيكو مدريد بالتقدم بنتيجة 6-صفر حتى الدقيقة 59، رغم بدء ريال مدريد اللقاء بتشكيلة أساسية ضمت أيضا الوافد الجديد البلجيكي إيدن هازارد.

وبعد انتهاء اللقاء، وبحسب سكاي نيوز فقد انتقل سخط الجماهير إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب كثيرون برحيل زيدان العائد إلى تدريب الفريق قرب نهاية الموسم الماضي، وشكك بعض الجماهير في قدرات زيدان، بعد رحيل كريستيانو رونالدو وخروج بيل من حساباته، بينما تنبأ توقع آخرون برحيل زيدان قبل إجازة الكريسماس.

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