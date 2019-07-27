مباريات «الليغا» لن تقام الجمعة والاثنين

المصدر: مدريد - د ب ا

أعلنت كارمن بيريز، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أن مباريات الدوري المحلي بقسميه الأول والثاني لن تقام خلال يومي الجمعة والاثنين من كل أسبوع، وذلك خلال الموسم المقبل، إلا في حال وجود موافقة مسبقة من اتحاد الكرة.

وجاء كشف لجنة المسابقات عن قرارها بعد أن أعلنت رابطة الدوري الإسباني «الليغا»عن جدول مواعيد مباريات الجولات الثلاث الأولى في الموسم المقبل، حددت فيه إقامة المباراة الافتتاحية للبطولة بين أتلتيك بيلباو وبرشلونة، يوم الجمعة 16 أغسطس المقبل.

وأوضحت بيريز أن الجولات الثلاث المذكورة ستقام يومي السبت والأحد خلال شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين، وأشارت إلى أن استبعاد يومي الجمعة والاثنين من جدول «الليغا» ، يأتي بناءً على اتفاق اتحاد الكرة ورابطة الدوري المحلي في الثالث من الشهر الجاري،يتعلق بتجديد اتفاقية تعاون بين الجانبين حتى 2024.