زيدان يستغني عن هؤلاء اللاعبين

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تقارير صحفية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد يسعى إلى التخلص من نحو 7 لاعبين .

وذكرت حسب صحيفة "أس" الإسبانية، أن هؤلاء اللاعبين خارج اهتمامات زيدان لأسباب فنية ومالية، حيث لا يبني عليهم خططا كبيرة، كما أنه رحيلهم سيعمل على توفير السيولة اللازمة لإبرام صفقات جديدة.

وأضافت الصحيفة أنه بعد إعارة داني سيبايوس إلى أرسنال الإنجليزي، يتبقى 7 لاعبين هم الحارس الأوكراني أندريه لونين وقلب الدفاع خيسوس فاييخو، وهما في الغالب سيغادرا "سانتياغو بيرنابيو" معارين، ولوكاس فاسكيز الذي كان أحد البدلاء المفضلين لزيدان، وخاميس رودريغيز العائد من الإعارة، وماريانو دياز وبورخا مايورال، إضافة إلى غاريث بيل، وفقاً لسكاي نيوز.