رونالدو يوجه رسالة لأسينسيو

المصدر: البيان الالكتروني

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، رسالة لزميله السابق في ريال مدريد، ماركو أسينسيو، الذي تعرض لإصابة خطيرة قد تبعده عن الموسم المقبل بشكل كامل، قال فيها " كن قوياً يا صديقي، وتعافى سريعاً".

وبمجرد إعلان نادي ريال مدريد إصابة نجمه أسينسيو بقطع في الرباط الصليبي، نشر رونالدو رسالة عبر حسابه في "إنستغرام"، يدعم فيها النجم الإسباني الشاب في محنته.

ونشر رونالدو صورة له مع زميله السابق أسينسيو في ريال مدريد، وعلق عليها " كن قوياً يا صديقي، وتعافى سريعاً". بحسب سكاي نيوز عربية.

ولعب رونالدو برفقة أسينسيو في موسمين بين 2016 و2018، حققاً خلالها لقبي دوري أبطال أوروبا، وكونا ثنائيا متجانساً في خط الهجوم.

وأعلن نادي ريال مدريد الاسباني لكرة القدم، الأربعاء، تعرض جناحه الدولي ماركو أسينسيو لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، سيضطره لإجراء عملية جراحية من المتوقع أن تبعده عن الملاعب لفترة طويلة.