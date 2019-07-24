تعرف على مواعيد انطلاق دوريات أوروبا الكبرى

المصدر: البيان الإلكتروني

بدأ العد التنازلي لانطلاق الدوريات الأوروبية الكبرى، التي تفصلنا أسابيع قليلة فقط على ركلة البداية فيها، فما هي مواعيد انطلاق البطولات المنتظرة في أوروبا؟

سيكون الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الفرنسي للدرجة الأولى، أول المنطلقين بين الدوريات الخمس الكبرى، بعد أسبوع من أغسطس.

إنجلترا

سيفتتح الدوري الإنجليزي الممتاز موسمه الجديد بمواجهة ليفربول ونوريتش سيتي، مساء الجمعة 9 أغسطس المقبل، وستسبقه بخمسة أيام مواجهة الدرع الخيرية بين ليفربول ومانشستر سيتي، وفقا سكاي نيوز.

الدرع الخيرية: الأحد 4 أغسطس

انطلاق الدوري: الجمعة 9 أغسطس

إسبانيا

الليغا الإسبانية تنطلق يوم 16 أغسطس المقبل، بمواجهة برشلونة وأتلتيك بيلباو، بينما ستلعب بطولة كأس السوبر في منتصف الموسم، في الهند، وسيشارك بها 4 أندية، وهي برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفالنسيا.

انطلاق الدوري: الجمعة 16 أغسطس

بطولة كأس السوبر: 8 يناير 2020

ألمانيا

مثل الدوري الإسباني، ستنطلق بطولة "بوندسليغا" يوم 16 أغسطس المقبل، بمواجهة حامل اللقب بايرن ميونيخ وفريق العاصمة، هيرتا برلين، وستسبقها بأسبوعين مواجهة كأس السوبر الألماني بين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند.

كأس السوبر: السبت 3 أغسطس

انطلاق الدوري: الجمعة 16 أغسطس

إيطاليا

كعادته كل موسم، سيتأخر موعد انطلاق "السيريا آ" حتى نهاية أغسطس، حيث سينطلق في 24 أغسطس، بينما ستقام مباراة كأس السوبر في السعودية، وستجمع يوفنتوس ولاتسيو، منتصف الموسم.

انطلاق الدوري: السبت 24 أغسطس

فرنسا

الدوري الفرنسي سينطلق مبكرا مثل الإنجليزي، يوم 9 أغسطس المقبل، وسيجمع لقاء الافتتاح ليون بموناكو، بينما سيقام كأس السوبر قبلها بأيام في الصين، وسيجمع رين بباريس سان جرمان.

كأس السوبر: السبت 3 أغسطس

انطلاق الدوري: الجمعة 9 أغسطس

دوري أبطال أوروبا والسوبر

دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا سينطلق يوم 19 سبتمبر المقبل، بينما سيقام نهائي كأس السوبر الأوروبي في إسطنبول، يوم 14 أغسطس، وسيجمع الإنجليزيين، ليفربول وتشلسي.

كأس السوبر: الأربعاء 14 أغسطس

انطلاق دوري الأبطال: الثلاثاء 17 سبتمبر