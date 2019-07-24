محمود تريزيغيه يوقع عقود انضمامه لأستون فيلا رسمياً

المصدر: البيان الإلكتروني

وقع النجم المصري محمود حسن " تريزيغيه " رسمياً لنادي أستون فيلا الإنجليزي الصاعد حديثًا للبريميرليغ ، قادماً من صفوف قاسم باشا التركي.

وتألق تريزيجيه مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2019 قبل أن يودع البطولة من بوابة دور الـ 16 في مصر.

وكانت التقارير الإنجليزية قد ذكرت أن قيمة الصفقة النهائية هي 10 ملايين يورو أى ما يعادل 8.5 ملايين جنيه إسترليني.

يذكر أن محمود تريزيغيه خاض 71 مباراة مع فريق قاسم باشا أحرز خلالها 25 هدفًا وصنع 18 آخرين، منذ انضمامه للفريق قادما من أندرلخت البلجيكي في يوليو 2017.