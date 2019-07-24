بالفيديو..هاري كين يسجل هدفاً من منتصف الملعب في يوفنتوس

المصدر: البيان الإلكتروني

سجل النجم الإنجليزي، هاري كين، مهاجم توتنهام هدف رائعا من منتصف الملعب ، في شباك يوفنتوس الإيطالي، خلال المباراة بينهما ضمن بطولة الكأس الدولية للأبطال.

وسدد هاري كين كرة من داخل دائرة منتصف الملعب، استقرت في شباك يوفنتوس، مسجلا واحدا من أجمل الأهداف في مسيرته، وجاء ذلك في الوقت القاتل في الدقيقة الثالثة المحتسبة بدلا من الوقت الضائع، ليقود توتنهام إلى الفوز على فريق "السيدة العجوز" (3-2)، ضمن تحضيرات الفريقين لبداية الموسم الجديد.