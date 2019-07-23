ريال مدريد.. النادي الأغلى في العالم

المصدر: د ب ا

أصبح نادي ريال مدريد الإسباني هو أغلى أندية كرة القدم في العالم خلال 2019، حيث بلغت قيمته 4.2 مليار دولار، وفقا لتقرير نشرته مجلة فوربس الأمريكية الاقتصادية اليوم الثلاثاء.

ويسلط التقرير الضوء على "القوة التجارية" لنادي ريال مدريد.

وأشارت مجلة فوربس إلى مجال الرعاية والزيادة المستمرة في حقوق البث التليفزيوني، وبالإضافة إلى ذلك تصدر الريال مرة أخرى هذا التصنيف بفضل 89.64 مليون يورو جاءت بعد تحقيقه إنجاز الفوز للمرة الثالثة على التوالي بدوري أبطال أوروبا، وعقد الرعاية الجديد مع شركة "أديداس".

واحتل الريال المركز الثالث على العالم من حيث القيمة في كافة الألعاب، خلف دالاس كاوبوي، ونيويورك يانكيز.

وفيما يلي قائمة أعلى عشرة أندية من حيث القيمة في كرة القدم.

1- ريال مدريد 4.239 مليار دولار

2- برشلونة 4.021 مليار دولار

3- مانشستر يونايتد 3.8008 مليار دولار

4- بايرن ميونخ 3.024 مليار دولار

5- مانشستر سيتي 2.688 مليار دولار

6- تشيلسي 2.576 مليار دولار

7- أرسنال 2.268 مليار دولار

8- ليفربول 2.186 مليار دولار

9- توتنهام 1.604 مليار دولار

10- يوفنتوس 1.512 مليار دولار.

