براءة رونالدو من تهمة الاغتصاب

المصدر: البيان الإلكتروني

في تطور جديد في قضية اتهام نجم يوفنتوس الإيطالي والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو بالاغتصاب، فقد كشفت وسائل الإعلام الإسبانية الاثنين أن مكتب شرطة مقاطعة "كلارك" التابعة لمدينة لاس فيجاس الأمريكية أعلن براءة اللاعب البرتغالي من تهمة اغتصاب إحدى الفتيات هناك قبل 10 أعوام.

وقالت صحيفة " أس " الإسبانية أن مكتب الشرطة أعلن، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تم تبرئة ساحة نجم يوفنتوس الإيطالي من تهمة الاغتصاب لاستحالة إثبات وقوع الحادث.

يشار إلى أن التحقيقات في هذه القضية بدأت عندما تقدمت مواطنة أمريكية تدعى كاثرين مايورجا ببلاغ للسطات ضد رونالدو متهمة إياه باغتصابها، ولكن لم يتوافر أي دليل يدين اللاعب طوال مدة التحقيق، مما دفع السلطات في النهاية لإغلاق ملف القضية وتبرئة النجم البرتغالي.