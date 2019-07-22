فيليبي لويس يودّع أتلتيكو مدريد

المصدر: مدريد - د ب أ

أعلن نجم كرة القدم البرازيلي فيليبي لويس، أمس، رسمياً، وداعه لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني بعد مسيرة حافلة بالإنجازات مع الفريق.

وأوضح اللاعب، في مؤتمر صحافي أمس، أنه قدّم ما بوسعه خلال مسيرته مع الفريق على مدى ثماني سنوات مقسمة على مرحلتين.

وقال: «عشت هنا لحظات رائعة».

وحضر المؤتمر الطبي الطاقم التدريبي للفريق بقيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني للفريق، كل من اللاعبين كوكي، وساؤول نيجويز ويان أوبلاك، لمساندة زميلهم السابق في لحظة الوداع.

وقال لويس: «لا أريد أن أصفها بلحظة الوداع. وإنما أود أن أصفها بلحظة الامتنان والعرفان بالجميل لكل من عشت معهم هنا. أود توجيه الشكر لكن من زاملوني في هذه المغامرة الرائعة على مدار ثماني سنوات في أتلتيكو».