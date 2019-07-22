بايرن يعكّر بداية هازارد مع «الملكي»

المصدر: لوس أنجليس - أ ف ب

عكّر بايرن ميونيخ الألماني على صانع الألعاب الدولي البلجيكي إدين هازارد بدايته مع ريال مدريد الإسباني الذي انتقل إليه هذا الصيف من تشلسي الإنجليزي، وذلك بإسقاطه النادي الملكي 3-1 في هيوستن الأمريكية ضمن كأس الأبطال الدولية الودية.

وتقدم بايرن ميونيخ بثلاثية للفرنسي كورنتان توليسو «ق 15» والبولندي روبرت ليفاندوفسكي «ق 67» وسيرج غنابري «ق 69»، قبل أن يقلص الوافد الجديد من سانتوس البرازيلي رودريغو الفارق «ق 85».

وكانت الأنظار تتركز نحو هازارد الذي بدأ أساسياً في أول مباراة له بقميص ريال الذي تعاقد معه من تشلسي بعقد حتى 2024 مقابل 100 مليون يورو، لكن النجم البلجيكي لم يقدم شيئاً يذكر في الشوط الأول، ولم يظهر بالمستوى المأمول، واكتفى في أغلب الأحيان بتمرير الكرة إلى زملائه الجدد، فيما كانت فرصته الوحيدة في الدقيقة 39 حين تقدم بالكرة وسددها نحو المرمى، لكن نوير لم يجد صعوبة في صدها.