رونالدينيو على أعتاب أغرب وجهة

المصدر: البيان الالكتروني

بعد 18 شهراً من إعلانه اعتزال كرة القدم نهائيا، كشفت صحيفة "تايمز أوف مالطا" أن إدارة نادي بيركيركارا المالطي فتحت باب المفاوضات للتعاقد مع أسطورة كرة القدم البرازيلي رونالدينيو "39 عاماً" والمتوج بلقب أفضل لاعب في العالم مرتين.

وأكد المدير الفني للنادي ميشيل فالنزيا أن "المحادثات مستمرة" بشأن الصفقة المحتملة، وتابع: "بإمكاني التأكيد أن هناك إمكانية لضم رونالدينيو إلى نادينا".

واستطرد المسؤول: "لا شيء تحقق حتى الآن لكن المفاوضات قائمة وعلينا أن نتحلى بالصبر ونرى كيف ستسير الأمور".

وتأتي الصفقة المحتملة في إطار محادثات أكبر مع مستثمرين أجانب، من أجل إبرام عقد رعاية ضخم، وكشف فالنزيا أن أحد هؤلاء المستثمرين قد يستغل علاقته القوية برونالدينيو من أجل إقناعه بالانضمام إلى بيركيركارا. بحسب سكاي نيوز عربية.

ونجح النادي الذي تأسس عام 1950، في الفوز بلقب الدوري المالطي 4 مرات، أعوام 2000 و2006 و2010 و2013.

وقال فالنزيا: "بالتأكيد، صفقة مثل هذه ستمثل دفعة كبيرة لنادينا، ليس فقط على مستوى اللعب بل أيضا تسويقيا، حيث إن رونالدينيو من بين أفضل 20 لاعبا في تاريخ كرة القدم".

وكان رونالدينيو، المتوج بكأس العالم عام 2002، أعلن اعتزال كرة القدم في يناير 2018، علما أن آخر فريق لعب باسمه كان فلوميننزي في البرازيل.