شاهد.. إبراهيموفتش يسجّل هاتريك في الدوري الأمريكي

المصدر: البيان الالكتروني

قاد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش فريقه لوس أنجلوس غالاكسي إلى الفوز على لوس أنجلوس 3-2، بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وسجل النجم السويدي البالغ 37 عاما أهدافه الثلاثة في الدقائق 8 و56 و70، وهذه الثلاثية هي الثانية لإبراهيموفيتش منذ انتقاله للعب في الدوري الأمريكي، وفقاً لـ "روسيا اليوم".

وجاء هدف بتسديدة بقدمه اليسرى وآخر بقدمه اليمنى والثالث سجله بالرأس، أما هدفا لوس أنجلوس فسجلهما كارلوس فيلا في الدقيقتين الـ3 من ركلة جزاء، والـ90.

وبهذا الفوز، رفع غالاكسي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة الغربية، بينما تجمد رصيد جاره لوس أنجلوس عند 46 نقطة في صدارة المجموعة.