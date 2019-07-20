ليفربول يمنح صلاح أعلى راتب في "البريميرليغ"

المصدر: البيان الإلكتروني

يخطط مسؤولو نادي ليفربول بالإبقاء على النجم المصري محمد صلاح داخل قلعة الريدز.

وذكرت صحيفة " الصن " ان النادي الانجليزي سيقدم عرضا ماديا مغريا للنجم المصري، سيكون الأعلى على الإطلاق في البريميرليغ ،خاصة بعد تألقه في موسمه الثاني على التوالي مع ليفربول،وقيادته "الريدز" إلى لقب دوري أبطال أوروبا الغائب منذ 14 عاما.

ويسري عقد صلاح المجدد مؤخرا مع ليفربول حتى عام 2023، لكن الصحيفة تقول إن إدارة النادي تسعى إلى تمديده عاما إضافيا وبأجر سيكون الأعلى على الإطلاق في البريميرليغ، وفقا لسكاي نيوز.

والراتب الجديد حسب "الصن" لن يقل عن 430 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا (نحو 540 ألف دولار)، مما يصل بأجر اللاعب السنوي الإجمالي إلى 22.4 مليون جنيه إسترليني (نحو 28 مليون دولار).