كلوب باقٍ مع ليفربول حتى 2022

المصدر: شيكاغو - ا ف ب

أكد الألماني يورغن كلوب التزامه الاستمرار مدرباً لفريق ليفربول الإنجليزي للأعوام الثلاثة المتبقية من عقده «على أقل تقدير»، وذلك مع انطلاق بطل أوروبا في كرة القدم، في جولة تحضيرية للموسم الجديد في الولايات المتحدة.

وأبدى كلوب استغرابه لسؤاله من قبل الصحافيين عن تقارير تشير لإمكانية رحيله مع نهاية عقده في 2022، قائلاً «لا أعتقد أنه يتم طرح هذا السؤال على العديد من الناس قبل ثلاثة أعوام من انتهاء عقدهم». وشدد كلوب على أن اهتمامه ينصب حاليا على تحضيرات فريقه للموسم المقبل والذي يستعد لخوض 3 مباريات ودية، وأكد أن هناك الكثير من العمل للقيام به.

وكانت شبكة «اي اس بي ان» الأميركية أشارت الشهر الماضي إلى أن كلوب يفكر في الحصول على إجازة طويلة عند نهاية عقده مع ليفربول، بينما ألمح وكيل أعماله إلى أنه قد يكون مهتماً بتدريب المنتخب الألماني .