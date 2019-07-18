برشلونة يقدم تضحيات جديدة لضم نيمار

المصدر: البيان الإلكتروني

عرض نادي برشلونة الإسباني تضحيات جديدة لضم نجمه السابق نيمار ، حيث كشفت تقارير إعلامية عن تقدم النادي الكاتالوني بعرض قيمته 90 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى لاعبين اثنين لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل التعاقد مع النجم البرازيلي.

وذكرت شبكة (سكاي سبورتس) الإخبارية في نسختها الألمانية أن إدارة برشلونة أعطت لمسؤولي سان جيرمان قائمة تضم ستة لاعبين يمكن إدراجهم في الصفقة.

وتشمل قائمة اللاعبين المعروضين على سان جيرمان كلا من البرازيليين فيليب كوتينيو ومالكوم والفرنسي عثمان ديمبيلي والكرواتي إيفان راكيتيتش والبرتغالي نيلسون سيميدو، فيما لم يتم كشف النقاب عن هوية اللاعب السادس.

ويسعى سان جيرمان لبيع نيمار (27 عاما) بمقابل يزيد على 200 مليون جنيه إسترليني.

وكان البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان قد صرح في الأسبوع الماضي أن نيمار ربما يغادر سان جيرمان إذا تم التقدم بعرض يناسب الجميع.