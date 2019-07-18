يوفنتوس يتعاقد رسمياً مع دي ليخت

المصدر: د ب ا

انضم ماتيس دي ليخت، لاعب فريق أياكس الهولندي لكرة القدم، اليوم الخميس بشكل رسميا إلى صفوف يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي.

وانتقل المدافع الصاعد دي ليخت البالغ من العمر 19 عاما ليوفنتوس بعقد يمتد لخمسة أعوام بعد اجتياز الكشف الطبي للفريق الإيطالي.

ودفع يوفنتوس 5ر85 مليون يورو لأياكس (96 مليون دولار) للحصول على توقيع المدافع الشاب.

وذكر يوفنتوس في بيانه "إنها الأنباء التي انتظرتها جماهير الفريق طول الصيف، ماتياس دي ليخت رسميا بات لاعبا في يوفنتوس".

ونشر يوفنتوس عبر حسابه على موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو وصورا للاعب لدى وصوله للخضوع للفحص الطبي. كما قال المدافع دي ليخت /19 عاما/ في مقطع فيديو قصير "إنني سعيد بوجودي هنا هنا".

وتقدر قيمة صفقة انتقال دي ليخت، الذي شارك في 15 مباراة مع المنتخب الهولندي، بنحو 75 مليون يورو (6ر78 مليون دولار) بجانب عشرة ملايين ونصف المليون يورو كحوافز إضافية.

وتوج دي ليخت مع أياكس الموسم الماضي بثنائية الدوري والكأس في هولندا، كما سجل الهدف الذي حسم فوز أياكس على يوفنتوس في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

وتردد أن ناديي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي كانا بين الأندية التي أرادت الحصول على خدمات اللاعب، لكن يوفنتوس كان الفائز في المنافسة التي استمرت لفترة طويلة.