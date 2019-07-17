مصارع رواندي يترشح للبرلمان الأوكراني

المصدر: بوياركا ـ أ ف ب

يثق جان بيلينيوك المصارع ذو الأصول الرواندية الحائز على ميدالية أولمبية بشكل شبه تام أنه سيكون أول نائب مولود من أب غير أوكراني، يدخل برلمان البلاد بعد انتخابات 21 يوليو رغم العنصرية المنتشرة في أوكرانيا.

وحاز بيلينيوك على ميدالية برونزية في الألعاب الأولمبية 2016، وهو العاشر على لائحة حزب الرئيس فولوديمير زيلينسكي «خادم الشعب»، الذي يحتل الصدارة في استطلاعات الرأي، متقدماً بشكل كبير على منافسيه.

وبحسب توقعات مستطلعي الرأي، ما لم يحصل تطور غير متوقع، فسيضمن هذا المركز العاشر لبيلينيوك بأن ينتخب نائباً بأغلبية ساحقة.

وترعرع بيلينيوك في شقة صغيرة في كييف. هو ابن خياطة أوكرانية وطيار رواندي قتل خلال الحرب الأهلية التي ضربت رواندا عام 1994.