برشلونة يعرض نجمين كبيرين ومبلغاً مالياً لاستعادة نيمار

المصدر: البيان الإلكتروني

ذكرت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء ان نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني قدم عرضا قويا لباريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي من أجل استعادة النجم البرازيلي نيمار.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية فإن برشلونة عرض البرازيلي فيليب كوتينيو والفرنسي الشاب عثمان ديمبلي بالإضافة إلى 40 مليون يورو على سان جيرمان مقابل ضم نيمار.

وعاد نيمار دا سيلفا أمس الاثنين للانخراط في تدريبات ناديه باريس سان جيرمان بعد أن تخلف عن الانضمام لمعسكر الفريق التحضيري للموسم الجديد خلال الأسابيع الماضية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وعاد نيمار لباريس سان جيرمان بعدما تم تحذيره من قبل إدارة النادي بتوقيع عقوبات عليه في حال استمر في تخلفه عن الانخراط في تدريبات الفريق، على خلفية رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان والعودة مرة أخرى لصفوف برشلونة.

وأوضحت "ماركا" أن لقاء نيمار مع المدير الرياضي الجديد لباريس سان جيرمان، البرازيلي ليوناردو، لم يسفر عن أي مستجدات بشأن مستقبل اللاعب الذي ينتظر تحرك إدارة برشلونة بشكل جدي من أجل استعادته.

وأثارت الصحيفة الإسبانية الشكوك حول إمكانية وصول عرض جدي يرضي باريس سان جيرمان من قبل برشلونة لضم نيمار، الذي لم يتوقف عن مغازلة إدارة الأخير خلال الأيام الماضية عندما اعترف عبر مقطع مصور "فيديو" أن أفضل ذكرى له في مسيرته هي فوز النادي الكتالوني 6 / 1 على باريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا قبل بضعة أعوام.

كما أكدت إدارة باريس سان جيرمان أنها لا تتوقع أيضا تلقي عرضا مرضيا من برشلونة، بالإضافة إلى أنها لن تفرط في اللاعب بمقابل مادي لا تراه مناسبا من أجل إرضاء رغبات نيمار، خاصة بعد الموقف الأخير للاعب وانقطاعه عن التدريبات.

وألمحت "ماركا" إلى أن باريس سان جيرمان سيوقع عقوبات على نيمار، بما يتفق وبنود لائحته الانضباطية.

وطبقا لما ذكرته الصحيفة، ستشمل العقوبات ابعاد اللاعب عن التشكيلة الأساسية للفريق وحرمانه من المكافآت المالية.