المغرب ينفي إقالة رونار

المصدر: الرباط- أ ف ب

كشف الاتحاد المغربي لكرة القدم، أمس، أن رئيسه فوزي لقجع، يجري عملية تقييم لمشاركة المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية في مصر، مع مدربه الفرنسي هيرفيه رونار، نافياً التقارير عن تقدم الأخير باستقالته.

وقال الاتحاد في بيان إن لقجع عقد لقاءين، الأحد والاثنين، مع رونار «لتقييم مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس أفريقيا للأمم بمصر»، حيث أقصي بشكل مفاجئ من الدور ثمن النهائي، على يد منتخب بنين بركلات الترجيح 4-1، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

ونفى البيان، التقارير المتداولة على نطاق واسع، بأن رونار قد تقدم باستقالته. وأكد الاتحاد أن لقجع والمدرب «تدارسا الرهانات المستقبلية للنخبة المغربية، واتفقا على عقد اجتماعات أخرى في الأيام المقبلة». كما ترك المدرب البالغ 50 عاماً، الباب مفتوحاً حول مستقبله مع المنتخب، بقوله في مؤتمر صحافي خلال الدور الأول «أعلم أنه ينتظر مني الكثير لبطولة أفريقيا، الكثير منا، لنبقى مركزين على المنافسة. لن يكون لدي ما أقوله خلال هذه البطولة، وآمل في أن نكون معاً لأطول فترة ممكنة».