أرسنال يقترب من ضم جوهرة البرازيل

المصدر: د ب ا

أرسل نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم وفدا طبيا إلى مدينة بورتو أليجري البرازيلية لإجراء بعض الفحوص الطبية للاعب البرازيلي الشاب إيفرتون /23 عاما/ مهاجم جريميو البرازيلي تمهيدا لضمه إلى صفوف الفريق.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن أرسنال اقترب فعليا من التعاقد مع إيفرتون بعد المستوى الرائع الذي ظهر به اللاعب مع المنتخب البرازيلي في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) 2019 التي اختتمت مؤخرا في البرازيل وتوج أصحاب الأرض بلقبها.

وسجل إيفرتون، الذي كان هدفا لميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية مطلع هذا العام، ثلاثة أهداف في كوبا أمريكا كما كان من أبرز نجوم المنتخب البرازيلي (راقصو السامبا) في هذه البطولة.

وأشارت شبكة "فوكس سبورتس" إلى أن أرسنال بعث هذا الوفد الطبي لمراجعة حالة اللاعب البدنية والطبية قبل التعاقد معه والذي أصبح أمرا وشيكا.

كما ذكرت تقارير إعلامية أن قيمة الصفقة ستبلغ 40 مليون يورو من بينها 12 مليونا مرهونة بأداء اللاعب مع أرسنال.