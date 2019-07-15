غريزمان: اللعب إلى جانب ميسي سعادة لا تصدق

المصدر: برشلونة - أ ف ب

أعرب أنطوان غريزمان، المهاجم الفرنسي الجديد لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، عن سعادته باللعب قريباً إلى جانب نجم بطل إسبانيا الأرجنتيني ليونيل ميسي، واصفاً شعوره بـ«سعادة لا تصدق».

وقال اللاعب المتوج بطلاً للعالم في مونديال روسيا 2018 مع منتخب بلاد، «أنا سعيد جداً، متشوق للعمل مع المجموعة والتعرف على زملائي الجدد»، وذلك في مقابلة ليل السبت مع القناة التلفزيونية للنادي الكاتالوني.

وأعلن برشلونة هذا الأسبوع التعاقد مع غريزمان، في خطوة أدت إلى خلاف مع فريقه السابق أتلتيكو مدريد الذي اعتبر أن مبلغ 120 مليون يورو الذي دفعه النادي الكاتالوني، وهو قيمة البند الجزائي لفسخ تعاقده مع نادي العاصمة الإسبانية، غير كافٍ. وأشار أتلتيكو في بيان إلى أنه «من الواضح أن الاتفاق بين اللاعب وبرشلونة حصل قبل خفض البند الجزائي من 200 مليون يورو إلى 120 مليوناً»، فيما أشارت تقارير صحافية إسبانية أول من أمس إلى أن وصيف بطل الدوري الموسم المنصرم سيرفع المسألة إلى الاتحاد الدولي (فيفا).

وبانتظار ما ستؤول إليه الأمور سيخضع غريزمان للفحص الطبي (الروتيني)، قبل التوقيع رسمياً على عقده الجديد مع بطل الدوري الإسباني وتقديمه رسمياً إلى وسائل الإعلام والمشجعين.

وكان غريزمان يرتبط بعقد مع أتلتيكو حتى 2023، في حين أن عقده الجديد من المقرر أن يبقيه في برشلونة حتى 2024.