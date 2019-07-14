غريزمان يشعل الحرب بين البارسا وأتلتيكو

المصدر: مدريد-أ ف ب

أشارت تقارير صحافية إسبانية أمس إلى أن نادي أتلتيكو مدريد سيرفع إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مسألة تعاقد برشلونة مع مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان بدفع قيمة البند الجزائي لفسـخ عقده البالغـة 120 مليون يورو، والتي اعتبرها نادي العاصمة غير كافية.

وأشارت صحيفة «آس» الرياضية الإسبانية إلى أن أتلتيكو يأمل في أن يفرض الاتحاد الدولي «عقوبة على نادي برشلونة وأيضا على اللاعب».

وكان أتلتيكو، قد رفع إلى الفيفا في 2017 مسألة مقاربة غير مشروعة من قبل النادي الكاتالوني، لمحاولة التعاقد مع المهاجم الدولي الفرنسي.

وسارع أتلتيكو أول من أمس إلى الاعتراض بعد إعلان برشلونة رســمياً ضم غريزمان، بعقد يمتد حتى عام 2024 بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في العقد الذي كان يربطه بأتلتيكو.

ورد أتلتيكو الذي تدهورت علاقاته مع اللاعب مؤخراً، وصولاً إلى امتناع الأخير عن الحضور الأحد للالتحاق باستئناف التدريبات الإعدادية للموسم الجديد، ببيان أكد فيه إنه «من الواضح أن الاتفاق المبرم بين اللاعب ونادي برشلونة قد أبرم قبل أن يتم تخفيض الشرط الجزائري من 200 إلى 120 مليون يورو» في الأول من يوليو الحالي.

واعتبر أتلتيــكو مدريد أنه «لذلك فإن المبلغ الذي تــم إيداعه الجمعة لدى الرابطة الإسبانية لكرة القــدم من طرف محامي اللاعب الفرنسي غير كاف»، مشيراً إلى أنه يعتقد «أن فسخ العقد تم قبل نهاية الموسم بسبب الوقائع والأفعال التي قام بها اللاعب».وكان غريزمان يرتبط بعقد مع أتلتيكو حتى 2023.