محمد الحتاوي مراقباً لدى «فيفا»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم، المراقب الدولي محمد الحتاوي مراقبا لمسابقات كرة القدم التي ينظمها أو يشرف عليها (فيفا). وتم توجيه دعوه إليه للمشاركة في ورشة عمل فيفا والمزمع انعقادها 17 يوليو الجاري، وكذلك حضور مراسم قرعة مباريات التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في كوالالمبور.

وجاء هذا الاختيار بعد سلسلة من الإنجازات التي حققها الحتاوي على صعيد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث تم تعيينه أخيرا مديرا لمسابقات كأس آسيا 2019 على استاد الشارقة، وسبق ذلك أن كان مراقبا لمسابقات كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية 2018 في اندونيسيا وكذلك في نهائيات كأس آسيا تحت (23) 2018 والتي أقيمت في الصين.