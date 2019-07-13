اتلتيكو يشكو برشلونة إلى الفيفا

المصدر: أ ف ب

أشارت تقارير صحافية إسبانية السبت الى أن نادي أتلتيكو مدريد سيرفع الى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مسألة تعاقد برشلونة مع مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان بدفع قيمة البند الجزائي لفسخ عقده البالغة 120 مليون يورو، والتي اعتبرها نادي العاصمة غير كافية.

وأشارت صحيفة "آس" الرياضية الإسبانية الى أن أتلتيكو يأمل في أن يفرض الاتحاد الدولي "عقوبة على نادي برشلونة وأيضا على اللاعب".

وكان أتلتيكو الذي حل وصيفا في الموسم الماضي لبرشلونة في ترتيب الليغا الإسبانية، قد رفع الى الفيفا في 2017 مسألة مقاربة غير مشروعة من قبل النادي الكاتالوني، لمحاولة التعاقد مع المهاجم الدولي الفرنسي.



وسارع أتلتيكو الجمعة الى الاعتراض بعد إعلان برشلونة رسميا ضم غريزمان المتوج في صيف العام 2018 بلقب مونديال روسيا مع منتخب بلاده، بعقد يمتد حتى عام 2024 بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في العقد الذي كان يربطه بأتلتيكو.

وأنهى الاعلان الأخذ والرد حول مستقبل الفرنسي في مدريد، لاسيما وأن اللاعب كان قد أعلن في مايو الماضي أنه سيرحل في الموسم المقبل، من دون تحديد وجهته.

ورد أتلتيكو الذي تدهورت علاقاته مع اللاعب مؤخرا، وصولا الى امتناع الأخير عن الحضور الأحد للالتحاق باستئناف التداريب الإعدادية للموسم الجديد، ببيان أكد فيه إنه "من الواضح أن الاتفاق المبرم بين اللاعب ونادي برشلونة قد أبرم قبل أن يتم تخفيض الشرط الجزائري من 200 إلى 120 مليون يورو" في الأول من يوليو الحالي.

واعتبر أتلتيكو مدريد أنه "لذلك فإن المبلغ الذي تم إيداعه الجمعة لدى الرابطة الإسبانية لكرة القدم من طرف محامي اللاعب الفرنسي غير كاف"، مشيرا إلى أنه يعتقد "أن فسخ العقد تم قبل نهاية الموسم بسبب الوقائع والأفعال والمظاهرات التي قام بها اللاعب".

وكان غريزمان يرتبط بعقد مع أتلتيكو حتى 2023.