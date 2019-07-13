وفاة حارس مرمى بسكتة قلبية بعد تصديه لركلة جزاء

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي حارس مرمى بسكتة قلبية بعد تصديه لركلة جزاء خلال مباراة في الأرجنتين.

وتوفي رامون إسماعيل كورونيل،حارس مرمى فريق "يونيون دي جولوندرينا" بعد احتفاله بنجاحه في التصدي لركلة ترجيحية بصدره، قبل أن ينهار على أرض الملعب مصابا بسكتة قلبية.

وقاد رامون (17 عاما)، فريقه إلى الفوز على خصمه بعد تعادلهما في المباراة التي جمعتهما ضمن دوري الإقليم الشمالي، في بلدة صغيرة تسمى "Reconquist" شمال مقاطعة "سانتا في".

ونقل الحارس إلى المستشفى على متن سيارة أحد المشجعين لعدم وجود سيارة إسعاف في مكان الحادث، لكنه توفي في الطريق بعد فشل الجهود المبذولة لإنعاشه من قبل المسعفين قبل وصوله إلى المستشفى، وفقا لروسيا اليوم.

وأكدت إدارة رابطة دوري الإقليم الشمالي في الأرجنتين في بيان رسمي وفاة الرياضي، وأعربت عن تعازيها لعائلة وأصدقاء رامون كورونيل.

وقد أعلن مكتب المدعي العام المحلي بالفعل بدء تحقيق رسمي في الحادث لمعرفة ملابسات الوفاة، وسبب عدم وجود أي دعم طبي على المستوى الإقليمي.