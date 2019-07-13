غريزمان برشلوني حتى 2024

المصدر: برشلونة - أ ف ب

أفاد نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، أمس، بأن المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان انضم إلى صفوفه بموجب عقد حتى عام 2024 بعدما دفع النادي الكاتالوني الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد والبالغ 120 مليون يورو. وكتب برشلونة في بيان «اللاعب سيوقع عقداً مع ناديه الجديد للمواسم الخمسة المقبلة حتى 30 يونيو 2024 مع بند جزائي قيمته 800 مليون يورو».

إلى ذلك، أعلن نادي أتلتيكو مدريد وصيف بطل الدوري الإسباني، أمس، بدء «الإجراءات» للدفاع عن «مصالحه» بعدما أعلن غريمه برشلونة رسمياً تعاقده مع مهاجمه الفرنسي انطوان غريزمان الذي اعتبره نادي العاصمة فسخ عقده بطريقة «أحادية».

من جانبه، اعتبر أتلتيكو أن المبلغ الذي دفعه النادي الكاتالوني أمس، «غير كاف» لتحرير اللاعب من بنده الجزائي لأن برشلونة وغريزمان اتفقا على الصفقة قبل الأول من يوليو الحالي تاريخ تقلص البند الجزائي لعقده الممتد حتى 2023، من 200 مليون يورو إلى 120 مليوناً.