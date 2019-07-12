أتلتيكو مدريد يطلب من برشلونة 200 مليون يورو مقابل غريزمان

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن نادي أتلتيكو مدريد وصيف بطل الدوري الاسباني لكرة القدم الجمعة بدء "الاجراءات" للدفاع عن "مصالحه" بعدما أعلن برشلونة رسميا تعاقده مع مهاجمه الفرنسي انطوان غريزمان الذي اعتبره نادي العاصمة فسخ عقده بطريقة "أحادية".

واعتبر اتلتيكو ان المبلغ الذي دفعه النادي الكاتالوني الجمعة "غير كاف" لتحرير اللاعب من بنده الجزائي لأن برشلونة وغريزمان اتفقا على الصفقة قبل الاول من يوليو الحالي تاريخ تقلص البند الجزائي لعقده الممتد حتى 2023، من 200 مليون يورو إلى 120 مليونا.

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