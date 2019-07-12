يوكوهاما يضم أكبر ثنائي في تاريخ كرة القدم

المصدر: البيان الإلكتروني

أصبح نادي يوكوهاما اف سي الياباني يمتلك أكبر ثنائي في تاريخ كرة القدم حيث يضم بين صفوفه كازويوشي ميورا البالغ من العمر 52 عاما والذي جدد عقده مع الفريق في يناير الماضي، بالإضافة إلى تعاقد النادي الياباني مع لاعب الوسط المخضرم شونسوكي ناكامورا البالغ من العمر 41 عاما.

وبدأ ناكامورا مسيرته في عام 1997 وسبق له الاحتراف في سيلتك الاسكتلندي.

وأكد يوكوهاما في بيان رسمي أن ناكامورا المنضم من صفوف جوبيلو ايواتا سيكون عنصرا أساسيا في مساعي الفريق للعودة للدوري الياباني الممتاز.

وساهم ناكامورا في فوز سيلتك بلقب الدوري ثلاث مرات متتالية خلال أربعة مواسم قضاها مع الفريق الاسكتلندي، كما ساهم في فوز الفريق بلقب كأس اسكتلندا ولقب كأس الدوري الاسكتلندي مرتين.

وانضم ناكامورا إلى اسبانيول في 2009 ثم رحل إلى يوكوهاما اف مارينوس قبل أن ينتقل إلى جوبيلو ايواتا في 2017.

على الجانب الأخر حطم ميورا الذي خاض موسمه الرابع والثلاثين في مسيرته الاحترافية وفقا لحسابات فريقه، في عام 2017 الرقم القياسي لأطول فترة إحترافية في تاريخ كرة القدم، كما بات أكبر لاعب سنا يسجل هدفاً، وهما رقمان قياسيان كانا بحوزة الاسطورة الانجليزي ستانلي ماتيوس.

وخاض ميورا الذي قال أنه يريد مواصلة اللعب حتى بلوغ الستين من عمره، العام الماضي 9 مباريات بقميص يوكوهاما الذي يدافع عن الوانه منذ عام 2005، لكنه فشل في هز الشباك.

وغادر ميورا اليابان متوجها إلى الدوري البرازيلي عام 1982، حيث بدأ مسيرته الإحترافية مع سانتوس عام 1986، وهو النادي الذي لعب له الاسطورة بيليه. ثم أمضى معظم مسيرته الكروية في بلاده بعد تجربتين في أوروبا مع فريقي جنوه الإيطالي (1994 - 1995) ودينامو زغرب الكرواتي (1999) قبل أن ينتقل أخيرا إلى فريق سيدني الاسترالي (2005- 2006).

وساهم المهاجم الياباني في دخول كرة القدم في بلاده إلى عالم الاحتراف مع انطلاق دوري المحترفين عام 1993، وشارك في أول كأس عالم لمنتخب بلاده عام 1998 في فرنسا. ودافع عن الوان منتخب "الساموراي" في 89 مباراة وسجل 55 هدفا.