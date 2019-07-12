برشلونة يسير على خطى الريال ويضم موهبة يابانية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن كاشيما انتلرز المنافس في الدوري الياباني لكرة القدم اليوم الجمعة أنه توصل لاتفاق مع برشلونة الاسباني لضم الموهبة اليابانية الصاعدة هيروكي آبي.

ومن المقرر أن يخضع المهاجم البالغ من العمر 20 عاما، والذي اختير كأفضل لاعب صاعد في الدوري الياباني عام 2018، لفحص طبي مع الفريق الاسباني وسينضم للفريق الثاني في برشلونة.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للتعاقد لكن تقارير سابقة ذكرت أن برشلونة سيدفع نحو مليوني يورو (2.25 مليون دولار) لضم آبي الذي خاض أول مباراة دولية له على صعيد الكبار في كأس كوبا أمريكا وشارك في المباريات الثلاث لليابان في البطولة، بحسب رويترز.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن آبي قوله في بيان "كان قرارا صعبا بالرحيل (عن كاشيما) في منتصف الموسم لكنني اخترت الانتقال لأنني أريد الإقدام على هذا التحدي الجديد مع برشلونة".

وكان ريال مدريد قد تعاقد مع ايجي كوبو شقيق نجمه الياباني الجديد تاكيفوسا كوبو.

وسينضم ايجي إلى قطاعات الناشئين بالنادي الملكي بعدما توجه رفقة والدته إلى مدريد للخضوع للكشف الطبي.

وانضم ايجي البالغ من العمر 12 عاما إلى ريال مدريد قادما من يوكوهامامارينوس.

وتعاقد ريال مدريد الشهر الماضي مع تاكيفوسا كوبو /18 عاما/ من نادي طوكيو إف.سي.