الإسباني لوبيس يحرس مرمى روما الإيطالي

المصدر: مدريد - أ ف ب

انتقل حارس مرمى فريق بيتيس إشبيلية ومنتخب إسبانيا لكرة القدم باو لوبيز إلى صفوف روما الإيطالي لمدة خمسة مواسم حتى عام 2024 مقابل 23.5 مليون يورو بحسب ما أعلنه الناديان أول من أمس. وانضم لوبيز إلى صفوف ريال بيتيس الموسم الماضي قادماً من إسبانيول الذي استهل مسيرته الاحترافية معه عام 2014 وأعاره موسم 2016 ـ 2017 إلى توتنهام الإنجليزي.

وقال لوبيز الذي لعب 32 مباراة مع ريال بيتيس الموسم الماضي، في شريط فيديو تقديمه نشر على الموقع الرسمي للنادي الإيطالي «من المستحيل تقريباً قول لا لناد مثل روما. إنها خطوة مهمة إلى الأمام في مسيرتي، وأشعر بأنني مستعد لمواجهة هذا التحدي الجديد».