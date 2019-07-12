البلجيكي أوريجي باق مع ليفربول

المصدر: باريس - أ ف ب

وقّع المهاجم الدولي البلجيكي ديفوك أوريجي عقداً جديداً مع فريقه ليفربول الإنجليزي، بطل دوري أبطال أوروبا، لأمد طويل بحسب ما أعلن النادي دون أن يحدد مدة العقد.

وكتب ليفربول في بيان «لقد التزم ديفوك أوريجي بمستقبله مع نادي ليفربول من خلال توقيع عقد جديد طويل الأمد في ميلوود مقر النادي. وكان البلجيكي البالغ من العمر 24 عاماً قد لعب دوراً رئيسياً في تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب مواطنه توتنهام، وذلك بتسجيله ثنائية في إياب نصف النهائي ضد برشلونة الإسباني، ما ساعد فريقه على تعويض خسارته ذهاباً بثلاثية نظيفة، قبل أن يسجل الهدف الثاني في النهائي.