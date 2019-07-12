غريزمان على أبواب برشلونة

المصدر: باريس - أ ف ب

بات مهاجم منتخب فرنسا أنطوان غريزمان على مشارف إتمام عملية انتقاله إلى برشلونة الإسباني، كما ذكرت وسائل إعلام إسبانية وصحيفة «ليكيب» الفرنسية أمس.

وبحسب «إل موندو ديبورتيفو»، فإن برشلونة سيدفع البند الجزائي في العقد الذي يربط غريزمان بفريقه أتلتيكو مدريد المقدّر بـ120 مليون يورو، ويوقع عقداً مع المهاجم لمدة خمس سنوات.

وذهبت «ليكيب» إلى أبعد من ذلك، بالقول إن الفريق الكاتالوني «قام بعملية التحويل المصرفي»، وإن المبلغ سيدخل حساب أتلتيكو أمس بعد إتمام الإجراءات الإدارية. ولم يشارك غريزمان، بطل العالم في روسيا 2018، مع منتخب بلاده، في تدريبات أتلتيكو مدريد مطلع الأسبوع الحالي، وقد ارتفع التوتر بين الناديين فيما يتعلق بعملية انتقاله.