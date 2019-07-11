غريزمان على مشارف برشلونة

المصدر: أ ف ب

بات مهاجم منتخب فرنسا أنطوان غريزمان على مشارف اتمام عملية انتقاله إلى برشلونة الإسباني كما ذكرت وسائل إعلام إسبانية وصحيفة "ليكيب" الفرنسية الخميس.

وبحسب "ال موندو ديبورتيفو" فإن برشلونة سيدفع البند الجزائي في العقد الذي يربط غريزمان بفريقه أتلتيكو مدريد والمقدر بـ 120 مليون يورو ويوقع عقدا مع المهاجم لمدة خمس سنوات.

وذهبت "ليكيب" إلى أبعد من ذلك، بالقول بأن الفريق الكاتالوني "قام بعملية التحويل المصرفي" وبأن المبلغ سيدخل حساب أتلتيكو الجمعة بعد اتمام الاجراءات الإدارية.

ولم يشارك غريزمان بطل العالم في روسيا 2018 مع منتخب بلاده، في تدريبات أتلتيكو مدريد مطلع الأسبوع الحالي وقد ارتفع التوتر بين الناديين في ما يتعلق بعملية انتقاله.

وستكون عملية انتقال غريزمان أول صفقة كبرى لبرشلونة، الذي اكتفى بإحراز بطولة الدوري الاسباني الموسم المنصرم في حين تعرض لهزيمة نكراء أمام ليفربول الإنجليزي برباعية نظيفة بعد أن تقدم عليه إيابا على ملعب كامب نو بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وكان غريزمان دافع عن ألوان ريال سوسييداد قبل أن ينتقل إلى صفوف أتلتيكو مدريد العام 2014 وحيث يرتبط معه بعقد حتى 2023.