مكافآت ضخمة للأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا

المصدر: البيان الإلكتروني

قال منظمون في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الخميس، إن كل ناد من الأندية المشاركة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، سيحصل على مكافآت لا تقل عن 15.25 مليون يورو ( 17.2مليون دولار) .

وإضافة إلى المكافأة المخصصة للمشاركة في البطولة ،ستحصل الأندية على مبلغ 900 ألف يورو لكل نقطة تحصل عليها في المباريات، لتصل إلى مجموع 9.5 ملايين يورو أخرى عند نهاية مرحلة المجموعات.

وسوف يحصل الفريق الفائز باللقب على ما يقارب من 70 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافأة أخرى على المشاركة في مباراة كأس السوبر الأوروبي أمام الفريق الفائز بلقب الدوري الأوروبي.

وتأتي مكافآت بطولة الدوري الأوروبي في مستوى أقل بكثير من مكافآت دوري الأبطال، حيث تبدأ بمبلغ 2.92 مليون يورو في مرحلة المجموعات، ويحصل الفريق الفائز باللقب على ما يقارب 20.5 مليون يورو.

وتقدم كلا البطولتين مبالغ إضافية للأندية، متضمنة حصتها في الحقوق التليفزيونية في بلادهم.