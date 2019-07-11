قائد أرسنال الإنجليزي يعلن العصيان

المصدر: البياان الإلكتروني

أعلن نادي ارسنال الإنجليزي اليوم الخميس أن قائده الفرنسي لوران كوتشيلني رفض السفر مع الفريق لخوض معسكره المغلق في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان كوتشيلني / 33 عاما/ من المتوقع أن يسافر مع ارسنال إلى أمريكا اليوم لكنه رفض ذلك.

وذكر ارسنال في بيانه "لوران كوتشيلني رفض السفر إلى أمريكا لخوض فترة الإعداد للموسم الجديد"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف البيان "نشعر بخيبة أمل كبيرة من تصرفات لوران، والتي هي ضد قواعدنا الواضحة".

وأشار البيان "نأمل أن يتم تسوية هذه المسألة ولن نعلن عن أي تفاصيل إضافية في الوقت الراهن".

ويمتد عقد كوتشيلني مع ارسنال لعام واحد بعدما شارك في 29 مباراة على مستوى جميع المسابقات في الموسم الماضي.