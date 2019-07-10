"مارادونا" يهدّد خاميس رودريغيز في حال انتقاله إلى نابولي!

المصدر: البيان الالكتروني

حذر دييغو مارادونا جونيور؛ نجل الأسطورة الأرجنتينية، نجم ريال مدريد الإسباني خاميس رودريغيز في حال انتقاله لنادي نابولي الإيطالي من لمس القميص رقم 10، للنادي، مبدياً سعادته باختيار خاميس الانتقال إلى الفريق الإيطالي.

وقال مارادونا جونيور:"دائماً أعلق على صوره لأطالبه بالذهاب إلى نابولي، اضغطت عليه ومؤخراً أعجب بأحد تعليقاتي"، وفقاً لـ "آز".

وتابع نجل أسطورة نابولي، قائلاً: "إنه حلم أن يأتي رودريغيز إلى نابولي، لاعب كرة قدم من هذا النوع، مع قدمه اليسرى، يمكن أن يجعل الفريق أفضل".

وأضاف قائلاً:"ستستقبله المدينة بأذرع مفتوحة، وأنا متأكد من أنه سيكون قادراً على تقديم أفضل أداء".

واستطرد متحدثاً عن مستجدات الصفقة، قائلاً: "مما أعرفه، كل شيء متقدم للغاية، وكل ما تبقى للتسوية هو صيغة الانتقال".

وقال مارادونا جونيور محذراً رودريغيز:"لا تلمس القميص رقم 10، إنها ملكية خاصة للعائلة، إنه لوالدي".

وواصل، قائلاً:"كانت هناك شائعات بأنهم سوف يعطونه لـغونزالو هيغوين عندما وصل، ثم إلى لورنزو إينسيني".

وأنهى حديثه، قائلاً: "ولكن يجب أن يكون الأمر كما هو في الدوري الاميركي للمحترفين (NBA)، إذا تقاعدت برقم قميص، فلا يمكنك استخدامه مرة أخرى".